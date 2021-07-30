Агроном рассказал, как не дать растениям засохнуть от жары на огороде

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Июль оказался одним из самых засушливых месяцев в этом году. Как в условиях жаркой погоды дачникам спасти свой огород, рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

— Чтобы влага не испарялась, желательно поливать огород по вечерам. В это время земля уже остывает. В результате вода не превращается в пар и за ночь вся впитывается, уходит в глубокие слои и подпитывает растения, — пояснил эксперт.

Помимо этого, он посоветовал прорыхлить почву граблями или культиватором после полива, если до этого на ней была почвенная корка, которая образуется, если земля голая, вскопанная. Благодаря рыхлению после полива значительно снижается испарение влаги. Это дает растениям возможность дольше питаться водой, которой их полили. Агроном еще посоветовал использовать мульчирующий материал. Он не дает нагреваться почве, влаге испаряться, а сорнякам разрастаться, передает деловая газета «Взгляд».

Как подчеркнул специалист, одними из самых доступных таких материалов являются скошенная трава, листья и перепревшие опилки. Вместе с тем существует нетканый материал черного цвета — агроволокно. Им покрывают поверхность почвы, прорезают в нем дырочки, в которые сажают, например, клубнику, кабачки, помидоры и многое другое.

Тем, у кого нет возможности ежедневно поливать огород, в день отъезда стоит пролить его основательно.