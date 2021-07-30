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Производитель медицинской техники открыл зону таможенного контроля в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Михаил Алимов

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Производитель медицинской техники открыл зону таможенного контроля в ОЭЗ «Технополис «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Резидент особой экономической зоны Москвы и производитель аппаратов ИВЛ «Хирана+» получил разрешение на применение на своей территории свободной таможенной зоны. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Преференция поможет предприятию снизить затраты на импортные комплектующие, используемые при производстве медицинской техники. Сегодня компания занимает около 10 процентов отечественного рынка аппаратов ИВЛ и 7 процентов рынка наркозно-дыхательных аппаратов. Отсутствие затрат на уплату НДС и таможенных платежей позволит сэкономить порядка 20 процентов на приобретении комплектующих, тем самым снизить себестоимость выпускаемой продукции и повысить ее конкурентоспособность, — рассказал он.

В июле компания воспользуется преференцией и завезет комплектующие для наркозно-дыхательных аппаратов. В августе для нее поставят детали к аппаратам ИВЛ, передает генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

— Производственная линия резидента особой экономической зоны позволяет выпускать 10 наркозно-дыхательных аппаратов и 20 аппаратов ИВЛ в месяц. Предприятие поставляет свою продукцию почти во все регионы России, а также экспортирует ее в страны Средней Азии — Азербайджан и Узбекистан, — отметил директор.

Недавно сообщалось, что резидент «Технополис «Москва» перенесет производство электроники из Китая в РФ. Новый завод появится на базе предприятия «ДС Электроникс».

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