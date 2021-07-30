Москвич попал в реанимацию после конфликта в подъезде на юго-востоке города

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Россия, Москва, улица Маршала Чуйкова, 4 Карта всех событий

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело после конфликта на юго-востоке города, который закончился поножовщиной. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 30 июля.

Инцидент произошел на улице Маршала Чуйкова, дом 4. Неизвестный, находясь в подъезде, несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь и плечо.

Мужчину доставили в реанимацию, уточнили в МВД. Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

28 июля сообщалось, что молодой человек нанес десять ножевых ранений 49-летней женщине, которую подозревал в убийстве своего кота.

Инцидент произошел на Кусковской улице. 27 июля в квартиру позвонил молодой человек и представился курьером. Когда женщина открыла дверь, мужчина нанес ей десять ударов ножом в грудь и скрылся.

Позже выяснилось, что пострадавшая работала уборщицей в одной из квартир в этом доме.

Предположительно, причиной трагедии стала смерть кота. Домашний питомец умер после визита уборщицы.