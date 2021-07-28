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Женщину 10 раз ударили ножом в грудь из-за смерти кота в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Женщину 10 раз ударили ножом в грудь из-за смерти кота в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Кусковская улица Карта всех событий

Молодой человек нанес десять ножевых ранений 49-летней женщине, которую подозревал в убийстве своего кота. Он задержан, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГСУ СК России по городу в среду, 28 июля.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на Кусковской улице. 27 июля в квартиру позвонил молодой человек и представился курьером. Когда женщина открыла дверь, мужчина нанес ей 10 ударов ножом в грудь и скрылся.

Позже выяснилось, что пострадавшая работала уборщицей в одной квартир в том доме. Сейчас врачи борются за жизнь 49-летней женщины.

Предположительно причиной трагедии стала смерть кота. Домашний питомец умер после визита уборщицы. Сын хозяйки затаил злобу на уборщицу, считая, что она виновата в смерти животного. В какой-то момент он решил отомстить и придумал план.

У нападавшего есть проблемы с психическим состоянием, сообщает РЕН ТВ,

До этого «ВМ» писала, что пьяного москвича госпитализировали с травмами головы после драки. «Вечерка» также сообщала, что неизвестный разбил мужчине голову на северо-востоке Москвы.

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