Власти Москвы направят деньги на обучение безработных граждан

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство Москвы выделит 20,3 миллиона рублей для центра занятости «Моя карьера» и учебного центра «Профессионал». Средства пойдут на обучение профессиям безработных граждан. Постановление об этом в пятницу, 30 июля, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

С помощью центров безработные граждане смогут найти профессию по душе и получить необходимые навыки, которые позволят им трудоустроиться. Заниматься смогут в том числе и горожане с особенными потребностями — молодые люди от 14 лет, многодетные пары, пожилые люди, малообеспеченные семьи, женщины, находящиеся в отпуске по беременности, и люди с ограниченными возможностями здоровья.

За текущий год профессию смогли получить 19 тысяч москвичей. Все обучение проходит бесплатно. Наиболее часто ученики стремились изучить «Копирайтинг», «Основы цифровой грамотности», «SMM-ведение страниц в социальных сетях» и профессии из сферы IT, строительства и транспорта.

Помощь гражданам стала возможна благодаря программе «Социальная поддержка жителей города Москвы», передает официальный сайт мэра столицы.

Недавно сообщалось, что около 400 школьников Москвы прошли оплачиваемые стажировки центра «Моя карьера». Юные москвичи в течение 20 дней подбирали для себя различные профессии. Первый поток стажировок завершился 30 июля.