Около 400 школьников Москвы прошли оплачиваемые стажировки центра «Моя карьера»

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Около 400 московских школьников в возрасте от 14 до 17 лет прошли оплачиваемые стажировки, которые организовал центр занятости «Моя карьера». Об этом в четверг, 29 июля, рассказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Юные москвичи в течение 20 дней подбирали для себя различные профессии. Первый поток стажировок завершился 30 июля.

Александрова отметила, что юные москвичи смогли поучаствовать в проектах, которыми занимаются столичные власти.

— В этом году юные москвичи стали на время помощниками администраторов, специалистов по закупкам, звуко- и видеооператоров, тренеров, дизайнеров, — подчеркнула Александра Александрова.

По ее словам, стажировки позволяют подросткам получать новые навыки и определять подходящие для себя профессии. Так, школьники работали в управах Москвы, библиотеках, издательствах и других организациях.

Прошедшим стажировки подросткам выплатят единовременную стипендию, размер которой составляет 20 589 рублей. Кроме того, на временной работе школьникам выдадут персональную характеристику, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что столичный центр «Моя карьера» предложил подросткам программы летней занятости. Они смогут познакомиться с разными специальностями в 435 государственных и коммерческих организациях, в том числе многофункциональных центрах по работе с населением, молодежных центрах досуга и спорта, районных управах, библиотеках и других

До этого сообщалось, что второй поток летнего профориентационного проекта «PROГЕРОЕВ» начинает работать 2 августа. В нем задействованы более 200 воспитанников семейных центров Москвы. Проект также организован специализированным центром занятости «Моя карьера».