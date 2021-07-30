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Вирусолог заявил, что не существует противовирусных лекарств от COVID-19

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог заявил, что не существует противовирусных лекарств от COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

При заболевании корнавирусной инфекцией строго не рекомендуется применение антибиотиков. Об этом заявил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко.

С его мнением согласился вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов. Однако эксперт добавил, что не существует ни в одной стране мира действительно эффективных специфических противокорнавирусных препаратов.

— В нашей стране на данный момент широко применяются препараты-тромболитики, так как образование тромбов является одним из осложнений при новой коронавирусной инфекции, — пояснил Сергей Нетесов.

Он также добавил, что в тяжелых случаях еще используют «Дексамитозон», который помогает снизить смертность в несколько раз. Его же применяют и в европейский странах. При этом вирусолог подчеркнул, что нет препаратов четкого действия против COVID-19, передает Общественная Служба Новостей.

По его мнению, каждый должен отдавать себе отчет в этом. Он также добавил, что в Соединенных Штатах разрешен к использованию препарат «Ремдесивир», однако он не приводит к снижению смертности, хотя уменьшает продолжительность самого заболевания.

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