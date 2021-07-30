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Врач рассказал, как сохранить ясность ума с возрастом

Елена Фролова

Общество
Врач рассказал, как сохранить ясность ума с возрастом
Фото: Pixabay

Защитный барьер нервных клеток головного мозга с возрастом становится слабее. Это приводит к тому, что с возрастом человек все больше подвержен нарушениям функций головного мозга. Как сохранить ясность ума и здравую память, рассказал семейный врач Алексей Добровольский.

По его словам, основным фактором, способным поддержать функцию мозга, является социальная активность. Эксперт уверен, что пребывание и активное поведение в обществе помогают провоцировать мыслительную деятельность человека.

— Мыслительная деятельность необходима. Когда человек работает, находится в обществе, ему нужно постоянно о чем-то думать, что-то решать. Конечно, люди мыслят и дома, на даче, однако именно в социуме у них происходит активная мозговая деятельность, — подчеркнул Алексей Добровольский.

Когда же человек выходит на пенсию, он лишается главной составляющей — своей социальной жизни. В связи с этим врач советует находить способы оставаться включенным в общество. Возможными вариантами выхода из ситуации могут послужить кружки по интересам, которые предусмотрены в специализированных центрах, либо общественная деятельность.

— Даже если человек рано вышел на пенсию, ему все равно нужно поддерживать свою социальную активность, — уверен семейный доктор.

Он также добавил, что не менее важно соблюдать полноценное натуральное питание и другие общеизвестные факторы для поддержания работы нервной системы, отмечает Nation News.

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