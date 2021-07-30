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Тимофей Баженов прокомментировал данные о снижении уровня безработицы в Москве

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов прокомментировал данные о снижении уровня безработицы в Москве
Фото: Максим Манюров

За первые шесть месяцев текущего года число безработных в Москве уменьшилось в два с половиной раза. Тимофей Баженов расценивает эти данные как свидетельство постепенного выхода экономики из коронавирусного кризиса. Сейчас уровень столичной безработицы, по информации сайта mos.ru, составляет 0,56 процента.

— Низкий уровень безработицы — это показатель оздоровления экономики. 2020 год и пандемия, вызванная COVID-19, больно ударили по всем отраслям. Ряд предприятий были вынуждены закрыться. Некоторая часть москвичей временно остались без работы. Именно для того чтобы россияне были защищены от подобных ситуаций, я считаю необходимым разработать единый кодекс о поддержке граждан в период кризисов и пандемии. Жители нашей страны должны чувствовать поддержку государства даже в самых сложных ситуациях, — инициировал разработку новых мер поддержки граждан страны в кризисные периоды Тимофей Баженов.

По информации, которую распространило правительство Москвы, за первое полугодие в столице трудоустроены 52 тысячи человек. Этому способствует активная работа сотрудников центров занятости. Соискателям помогают составить хорошее резюме, подбирают вакансии и организуют собеседования с работодателями. Тем горожанам, чья деятельность дает возможность стать самозанятыми, в службах занятости рассказывают, как можно получить соответствующий статус.

Тимофей Баженов отметил, что сотрудники службы занятости постоянно внедряют в свою практику новые и эффективные методики взаимодействия между безработными и работодателями. В последнее время в центрах занятости используется так называемый массовый отбор кандидатов. Суть инновации — в проведении собеседований между кандидатами и представителями работодателя непосредственно на базе центров и с участием его сотрудников. Этот вариант наиболее подходит тем кандидатам, которые затрудняются общаться с потенциальным работодателем без посредников.

Тимофей Баженов отметил, что в настоящее время в базе службы занятости есть информация о вакансиях более чем в 340 московских компаниях. Число вакантных рабочих мест достигло 380 тысяч на 40 тысяч безработных.

— Поддержка граждан государственными структурами — необходимый пункт здорового, активно развивающегося государства. Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне независимо от внешних условий. Разработка единого кодекса по защите граждан в кризисных ситуациях и признание коронавируса страховым случаем станут эффективной мерой поддержки населения, — убежден лидер общественного движения Тимофей Баженов.

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