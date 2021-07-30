Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобиль упал в пожарный пруд в СНТ «Щербинка» в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Автомобиль упал в пожарный пруд в СНТ «Щербинка» в Подмосковье
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, поселение Воскресенское, СНТ Щербинка Карта всех событий

Спасатели помогли водителю, который не справился с управлением и съехал в пожарный пруд в Подмосковье. Об этом сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ в пятницу, 30 июля.

— В СНТ «Щербинка» произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, и его автомобиль упал в мелкий пруд, — рассказали в ведомстве.

Водитель автомобиля получил травмы в результате инцидента.

Для оказания помощи на место происшествия направили спасателей ГКУ «ПСЦ» и Московского авиацентра, уточнили в департаменте.

Врачи оказали помощь пострадавшему. После этого спасатели авиацентра стабилизировали автомобиль и вернулись к месту дежурства, отмечается в Telegram-канале департамента.

28 июля сообщалось, что 57-летняя женщина упала в болото на юго-западе Москвы. Женщина объяснила, что оступилась и упала во время прогулки, однако смогла достать телефон и вызвала помощь.

Росгвардейцы во время патрулирования получили сообщение об инциденте. Они прибыли на место вместе со спасателями МЧС и вытащили женщину, увязшую в иле. Позже ее доставили в больницу.

Читайте также:
спасателиМАЦПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте