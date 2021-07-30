Автомобиль упал в пожарный пруд в СНТ «Щербинка» в Подмосковье
Спасатели помогли водителю, который не справился с управлением и съехал в пожарный пруд в Подмосковье. Об этом сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ в пятницу, 30 июля.
— В СНТ «Щербинка» произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, и его автомобиль упал в мелкий пруд, — рассказали в ведомстве.
Водитель автомобиля получил травмы в результате инцидента.
Для оказания помощи на место происшествия направили спасателей ГКУ «ПСЦ» и Московского авиацентра, уточнили в департаменте.
Врачи оказали помощь пострадавшему. После этого спасатели авиацентра стабилизировали автомобиль и вернулись к месту дежурства, отмечается в Telegram-канале департамента.
28 июля сообщалось, что 57-летняя женщина упала в болото на юго-западе Москвы. Женщина объяснила, что оступилась и упала во время прогулки, однако смогла достать телефон и вызвала помощь.
Росгвардейцы во время патрулирования получили сообщение об инциденте. Они прибыли на место вместе со спасателями МЧС и вытащили женщину, увязшую в иле. Позже ее доставили в больницу.