Автомобиль упал в пожарный пруд в СНТ «Щербинка» в Подмосковье

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Воскресенское, СНТ Щербинка Карта всех событий

Спасатели помогли водителю, который не справился с управлением и съехал в пожарный пруд в Подмосковье. Об этом сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ в пятницу, 30 июля.

— В СНТ «Щербинка» произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, и его автомобиль упал в мелкий пруд, — рассказали в ведомстве.

Водитель автомобиля получил травмы в результате инцидента.

Для оказания помощи на место происшествия направили спасателей ГКУ «ПСЦ» и Московского авиацентра, уточнили в департаменте.

Врачи оказали помощь пострадавшему. После этого спасатели авиацентра стабилизировали автомобиль и вернулись к месту дежурства, отмечается в Telegram-канале департамента.

28 июля сообщалось, что 57-летняя женщина упала в болото на юго-западе Москвы. Женщина объяснила, что оступилась и упала во время прогулки, однако смогла достать телефон и вызвала помощь.

Росгвардейцы во время патрулирования получили сообщение об инциденте. Они прибыли на место вместе со спасателями МЧС и вытащили женщину, увязшую в иле. Позже ее доставили в больницу.