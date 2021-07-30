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Игорь Крутой перестал скрывать внебрачного сына

Анастасия Колоскова

Общество
Игорь Крутой перестал скрывать внебрачного сына
Фото: youtube.com/Super

Известный российский композитор Игорь Крутой, которому 29 июля исполнилось 67 лет, опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеролик, на котором его поздравляет с днем рождения внебрачный сын Яков, называющий знаменитость «батя».

Тем самым звезда дал понять, что больше не намерен скрывать от общественности наличие еще одного ребенка.

— Бать, привет! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего-всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Обнимаю тебя, жду в зале! — обратился к знаменитому отцу Яков во время тренировки в тренажерном зале.

Игорь Крутой перестал скрывать внебрачного сынаФото: instagram.com/@igorkrutoy65

Слухи о наличии у Крутого внебрачного ребенка появились несколько лет назад, когда одна из дочерей композитора опубликовала фотографию, на которой засветился неизвестный юноша. Тогда Игорь Яковлевич отказался давать комментарии по этому поводу.

Позже в Сети появилась информация, что молодого человека зовут Яков Мирошников. Его мать работала продавцом в магазине «Октябрьский», однако женщина уже скончалась. До 16 лет парень не знал о своем настоящем отце, так как его воспитанием занимался другой мужчина. После того как биологический родитель признал внебрачного сына, тот сменил фамилию и также стал Крутым.

Композитор отметил 67-летие на турецком побережье, где собрал близких друзей, среди которых были замечены Королева, Тарзан, Алсу, Николай Цискаридзе и другие. Ведущим мероприятия выступил Николай Басков, которому на вечеринке знаменитый ювелир Джейкоб Арабо подарил часы стоимостью 1,2 миллиона долларов.

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