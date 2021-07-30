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Новый кроссовер стоимостью более трех миллионов рублей угнали на юге Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Новый кроссовер стоимостью более трех миллионов рублей угнали на юге Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Кировоградская улица, 17к1 Карта всех событий

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело после кражи автомобиля на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 30 июля.

Инцидент произошел на улице Кировоградская, дом 17, корпус 1. Злоумышленник угнал автомобиль марки Hyundai Palisade 2021 года выпуска стоимостью более 3,2 миллиона рублей, уточнили в МВД.

Дело возбуждено по статье «Кража». Угонщику грозит до десяти лет лишения свободы.

29 июля сообщалось, что правоохранители задержали в Подмосковье участников группы, которая специализировалась на кражах машин корейского производства.

По данным следствия, они похитили иномарку в подмосковном Дзержинском. Полицейские в течение нескольких часов установили подозреваемых и задержали их в «гараже-отстойнике», где находилась угнанная машина.

При обысках полицейские нашли еще два ранее похищенных автомобиля. Следователи считают задержанных причастными к совершению еще шести аналогичных преступлений, сумма ущерба от которых превышает семь миллионов рублей.

Возбуждены дела по статье «Кража». Один из подозреваемых был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Еще двое заключены под стражу.

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