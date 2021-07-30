Вакцинацию от коронавируса прошли более 70 процентов сотрудников ЦУМа

Фото: АГН «Москва»

Более 70 процентов сотрудников Центрального универсального магазина (ЦУМ) сделали прививку от COVID-19. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила журналистам директор по продажам ЦУМа Любовь Попова.

— Более 70 процентов сотрудников ЦУМа прошли обязательную вакцинацию от COVID-19. Остальные либо переболели, либо имеют высокий уровень антител, — рассказала она.

По ее словам, магазин компенсирует сотрудникам затраты на вакцинацию, если они хотят провести ее в частных клиниках. В самом ЦУМе также есть пункт вакцинации, его сотрудники могут привиться там бесплатно.

Попова добавила, что после каждой инъекции препарата, работники получат три выходных дня без потери зарплаты, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 75 процентов городских работников культуры. Также прошли вакцинацию 69 процентов работников подведомственных учреждений.