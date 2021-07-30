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Вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 70 процентов городских работников культуры

Полина Долганова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 70 процентов городских работников культуры
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 75 процентов сотрудников департамента культуры Москвы к 28 июля. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Также от COVID-19 привились 69 процентов работников подведомственных учреждений.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Затем столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников.

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