Вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 70 процентов городских работников культуры

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Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 75 процентов сотрудников департамента культуры Москвы к 28 июля. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Также от COVID-19 привились 69 процентов работников подведомственных учреждений.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Затем столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников.