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Более 60 процентов сотрудников торговых сетей в Москве вакцинировались от COVID-19

Татьяна Плотникова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Более 60 процентов сотрудников торговых сетей в Москве вакцинировались от COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 60 процентов работников столичных торговых сетей, входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Как уточнил Караваев, порог в 60 процентов был преодолен в конце июля, при этом вакцинирование сотрудников продолжается.

Глава АКОРТ рассказал, что в целом в сфере торговли Москвы вакцинацию должны пройти около 1,2 миллиона человек, в Московской области — еще более 200 тысяч. Каждая торговая сеть делает все, чтобы к 15 августа достичь показателя в минимум 60 процентов привитых сотрудников, подчеркнул Караваев. С этой целью компании проводят мотивационные программы, а также консультации с экспертами и медиками.

Председатель АКОРТ отметил помощь федеральных и региональных властей, благодаря которой темпы вакцинации возрастают с каждым днем, сообщает РИА Новости.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Затем столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников.

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