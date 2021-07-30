«Гимнастика для сосудов»: доктор Ковальков назвал продукты, снижающие давление

KOZ_6432.JPG / Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Диетолог и специалист по питанию Алексей Ковальков назвал продукты, которые способны снизить артериальное давление. Новый ролик вышел на его YouTube-канале.

— В зелени очень много микроэлементов, которые способствуют тому, что наша кровь становится более жидкой, она легче идет по сосудам. Опять же, после коронавируса основное осложнение — это микротромбоз сосуда: в вас течет «кисель», густая-густая кровь, или, для сравнения,у вас течет легкая жидкость, которая свободно проходит все мелкие капилляры, нигде не задерживаясь. Вот это все дает листовая зелень, поэтому кефирчик с зеленью вместе смешиваете, немножко огурчика и чуть-чуть помидорчика. Получается прекрасный ужин. Но главное — это систематичность.

Врач подчеркивает, что если человек съедает большую тарелку овощей, а потом неделю их не ест, толку от этого не будет.

— Если вы каждый день съедаете хотя бы одну веточку, это называется медицине «накопительный эффект», тогда будет польза, - говорит врач.

Удивительно, но в качестве средства для профилактики гипертонии Ковальков называет кофе. Японцы называют этот напиток«гимнастикой для сосудов»: кофеин способствует тому, что сжимает сосуды, при этом давление незначительно поднимается.

— Кофе позволяет сосудам не становиться твердыми, они становятся более эластичными и легче реагируют. Потому что если на улице давление поднялось, значит, в сосудах давление упало. Если на улице давление упало, то в сосудах поднялось, и они должны реагировать. То есть можно использовать кофе в умеренных количествах, как ни странно, для профилактики сердечных заболеваний.

Вместе с этим, диетолог напоминает, что ни продукты питания, ни врачи не сделают пациента здоровым – все в его руках, главное, придерживаться принципов здорового образа жизни.