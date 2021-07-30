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Кольцо с бриллиантами и дорогие часы украли у петербуржца в парке «Зарядье»

Иван Юминов

Происшествия
Кольцо с бриллиантами и дорогие часы украли у петербуржца в парке «Зарядье»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Полиция проводит проверку по факту кражи в столице дорогостоящих вещей у петербуржца. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 30 июля.

Инцидент произошел в парке «Зарядье». Двое злоумышленников, как уточнили в МВД, с применением силы похитили у жертвы сумку с документами и банковскими картами, а также ключом электронной подписи от юридического лица.

Кроме того, петербуржец лишился сотового телефона, золотого кольца с четырьмя бриллиантами, дорогостоящих наручных часов и ключей от квартиры.

По словам собеседника «ВМ», знакомого с ситуацией, петербуржцу нанесен материальный ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

20 июля сообщалось, что на юго-западе столицы двое налетчиков похитили семь миллионов рублей у водителя иномарки. В припаркованном автомобиле марки Mercedes находились два человека, в руках одного из них была сумка с деньгами.

В какой-то момент к ним подошли два незнакомца в медицинских масках. Злоумышленники стали угрожать водителю и пассажиру пистолетом, требуя отдать им сумку. Владелец кейса отказался выполнять требование грабителей.

Тогда один из налетчиков принялся его душить и в конечном итоге завладел желаемым предметом. После этого преступники скрылись в неизвестном направлении.

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