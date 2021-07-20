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Налетчики похитили семь миллионов рублей у водителя «Мерседеса» на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Налетчики похитили семь миллионов рублей у водителя «Мерседеса» на юго-западе Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Ленинский проспект, 66 Карта всех событий

На юго-западе столицы двое налетчиков похитили семь миллионов рублей у водителя иномарки. Об этом во вторник, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 19 июля рядом с домом 66 на Ленинском проспекте. В припаркованном автомобиле марки «Мерседес» находились два человека, в руках одного из них была сумка с деньгами. В какой-то момент к ним подошли два незнакомца в медицинских масках.

Злоумышленники стали угрожать водителю и пассажиру пистолетом, требуя отдать им сумку. Владелец кейса отказался выполнять требование грабителей.

Тогда один из налетчиков принялся его душить и в конечном итоге завладел желаемым предметом. После этого преступники скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Налетчикам грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

За три дня до описываемых выше событий жертвами разбойного нападения также стали двое жителей столицы. Инцидент произошел в среду, 14 июля, на улице 50-летия Октября. Вооруженные пистолетами мужчины избили двух москвичей, отобрали у одного из них золотую цепочку с крестом и скрылись.

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