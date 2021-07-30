Суд арестовал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина

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Вахитовский суд Казани отправил под стражу до 28 сентября одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Правоохранители отобрали у него российский и турецкий паспорта. Последний он получил около четырех-пяти недель назад на имя Онур Намик.

Доронин попросил поместить его под домашний арест, так как его жена якобы должна родить ребенка в октябре.

Незадолго до ареста он сообщал, что написал заявление в МВД на своих партнеров — Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых, отмечает «Татар-Информ».

Финансовая пирамида Finiko

Тысячи вкладчиков Finiko могут остаться без денег. Официально объем привлеченных средств составляет 80 миллионов рублей, но, вероятно, речь пойдет о потере нескольких миллиардов рублей.

Finiko позиционирует себя как автоматизированная система генерации прибыли. Ее основали в 2019 году жители Казани Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы.

Лицом и брендом фирмы стал предприниматель Кирилл Доронин. В начале 2000-х годов он окончил Казанский государственный финансово-экономический институт и в начале нулевых увлекся тренингами.

В начале 2010-х годов он основал «антиколлекторское агентство» с несколькими сотнями офисов по всей стране. В общей сложности Доронин фигурировал как учредитель десятка различных компаний.

Эдвард Сабиров, по данным СМИ, является «потомственным» трейдером. Третий основатель пирамиды, Марат Сабиров, является однофамильцем своего партнера и в команде занимается криптовалютами. В Finiko он пришел позже всех: в начале 2020 года.

Зыгмунт Зыгмунтович в этой команде был самым молодым — ему 22 года, он женат и является учредителем фирмы, оказывающей консультации в области компьютерных технологий. Именно от ее лица размещались вакансии для Finiko.

Что обещала вкладчикам Finiko

Как сообщалось на официальном сайте компании (который уже недоступен — прим. «ВМ») она работает по принципу «прогнозируемых рисков, управляемых статистикой децентрализованных продуктов». Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, вкладчикам начисляется доход.

Из десяти независимых продуктов у компании формируется индекс CTI, задача которого — достигать доходности пять процентов в день. В описании фирмы утверждается, что с каждым из этих продуктов работает команда узконаправленных профессионалов.

Они занимаются спекуляциями с валютными парами на криптовалютном рынке, рынке Forex, в торговле фьючерсами и так далее. В описании сообщается, что система «диверсифицирует риски и дает высокую вероятность соблюдения прогноза доходности портфеля».

Своим клиентам Finiko предлагала купить автомобиль или квартиру за 35 процентов от стоимости, помочь закрыть долги.

Первые ласточки краха

Компания, существующая два года, так и не появилась в реестре Банка России хотя бы в качестве брокера. Более того, регулятор внес ее в свою базу как финансовую пирамиду.

В декабре 2020 года в отношении создателей Finiko возбудили уголовное дело, но никого из них к ответственности так и не привлекли, поскольку потерпевших на тот момент не было.

Проблемы начались уже в 2021 году. В начале июля стало известно о крахе похожего проекта, но меньшего масштаба, Antares Trade. В один прекрасный момент контора, куда вкладчики несли свои деньги, перестала обслуживать клиентов в СНГ, а ее офисы оказались внезапно закрыты.

Тогда эксперты предрекли скорый крах и Finiko. Сами «инвесторы» уже в июне начали испытывать трудности с выводом своих средств. Как пишет одна женщина в чате поддержки Finiko, 12 февраля она вложила 600 тысяч рублей, а 12 июня должна была их вывести, но с тех пор это сделать так и не удалось.

Более подробную историю финансовой пирамиды Finiko читайте вспециальном материале «Вечерней Москвы».