Жителя Подмосковья задержали по подозрению в незаконном хранении оружия

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с ГУУР МВД и ФСБ задержали в Подмосковье мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова в пятницу, 30 июля.

— В ходе осмотра его места жительства, а также принадлежащего злоумышленнику гаражного бокса полицейскими обнаружены и изъяты два предмета, один из них конструктивно схожий с пистолетом, второй кустарного производства и более 200 патронов различного калибра, — рассказала представитель ведомства.

Исследование показало, что часть патронов является боеприпасами и пригодна для стрельбы, уточнила Петрова. Изъятые предметы также исследуют в рамках уголовного дела.

В отношении злоумышленника возбуждены дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде, заключила представитель ведомства.