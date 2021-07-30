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Сергей Собянин пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Сергей Собянин пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал удачи спортсменам сборной России на Олимпийских играх в Токио. Соответствующее сообщение глава города опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По словам мэра, Олимпиада — это «заряд позитива», так как российские спортсмены «радуют» зрителей Игр каждый день.

— Сегодня представители Москвы завоевали две медали. Тамерлан Башаев взял бронзу в дзюдо, а Сергей Бида и Никита Глазков — серебро в составе команды шпажистов. Впереди больше недели соревнований. Смотрим, болеем, — написал Сергей Собянин.

Глава города также пожелал всем российским спортсменам удачи.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

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