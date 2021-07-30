Полицейского задержали в Амурской области по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы пункта полиции «Февральский» в Амурской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в областном СУ СК России в пятницу, 30 июля.

— По данным следствия, в июне 2021 года подозреваемый, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, зная о совершении своей родственницей административного правонарушения, связанного с незаконным привлечением к трудовой деятельности иностранных граждан, вынес постановление, согласно которому к ответственности было привлечено подставное физическое лицо, — рассказали в ведомстве.

Видео: УФСБ России по Амурской области

Действия правоохранителя позволили избежать юридическому лицу, которым руководила его родственница, штрафа от 250 до 800 тысяч рублей. Полицейского задержали при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ.

Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении его под стражу, уточнили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», уточняется на сайте СК.

В начале июля сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников ФСИН и их соучастника, обвиняемых в ряде коррупционных преступлений. Мужчинам вменяют 54 преступных эпизода, связанных с получением взяток, а также превышением должностных полномочий.

С мая 2019 года по июль 2020 года сотрудники столичного СИЗО и их сообщник за «вознаграждение» в сумме свыше 1,5 миллиона рублей проносили на территорию изолятора мобильные телефоны и передавали их арестованными. Подельников задержали. Они признали свою вину в полном объеме.