Полицейского задержали в Амурской области по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы пункта полиции «Февральский» в Амурской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в областном СУ СК России в пятницу, 30 июля.
— По данным следствия, в июне 2021 года подозреваемый, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, зная о совершении своей родственницей административного правонарушения, связанного с незаконным привлечением к трудовой деятельности иностранных граждан, вынес постановление, согласно которому к ответственности было привлечено подставное физическое лицо, — рассказали в ведомстве.
Действия правоохранителя позволили избежать юридическому лицу, которым руководила его родственница, штрафа от 250 до 800 тысяч рублей. Полицейского задержали при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ.
Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении его под стражу, уточнили в ведомстве.
Дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», уточняется на сайте СК.
В начале июля сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников ФСИН и их соучастника, обвиняемых в ряде коррупционных преступлений. Мужчинам вменяют 54 преступных эпизода, связанных с получением взяток, а также превышением должностных полномочий.
С мая 2019 года по июль 2020 года сотрудники столичного СИЗО и их сообщник за «вознаграждение» в сумме свыше 1,5 миллиона рублей проносили на территорию изолятора мобильные телефоны и передавали их арестованными. Подельников задержали. Они признали свою вину в полном объеме.