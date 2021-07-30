Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бывшая американская разведчица рассказала о превращении США в СССР

Анастасия Волоснова

В мире
Бывшая американская разведчица рассказала о превращении США в СССР
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

США превращаются в тоталитарную страну и начинают напоминать СССР. Об этом рассказала в пятницу, 30 июля, бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер.

Коффлер считает, что в США появилась «правильная» позиция, которая является мнением правящего класса. Американцев, взгляды которых не совпадают с мнением властей, начинают увольнять с работы по идеологическим причинам.

— Я родилась и выросла в тоталитарном государстве и знаю не понаслышке, как правительство шпионит за обычными гражданами. Недавние разоблачения о слежке со стороны АНБ вернули меня на 30 лет назад в страну моего рождения, которой больше нет — Союз Советских Социалистических Республик, — отметила женщина.

Она добавила, что американцам не стоит верить правительству, когда оно начинает обещать гражданам бесплатную медицину и образование. Коффлер уточнила, что в СССР обычное население не могло получить материальные блага, а элита жила в роскоши.

— Помните дефицит элементарных вещей в начале пандемии — масок, дезинфекции для рук, бумажных салфеток? Помните, как тяжело было их достать? А теперь представьте себе Америку будущего, где туалетная бумага достается элитам, — заявила Коффлер.

По ее словам, слежка за американцами и «эра тотального контроля» могут привести к возникновению «СССР 2.0». Чтобы этого не случилось, американцы должны начать незамедлительно действовать, приводит Fox News мнение Коффлер.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в США столкнулись с типичными проблемами империй, с которыми страна может уже не справиться, как это произошло с СССР. Путин пояснил, что империи часто думают, что могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, что мощь страны позволит разрешить все проблемы. Однако, по словам главы государства, число проблем растет, и наступает момент, когда справиться с ними невозможно.

Позднее Путин призвал США научиться уважать интересы России. Он отметил, что не Москва ответственна за то, в каком состоянии находятся отношения между Россией и США.

Читайте также:
СШАвоенная разведкаСССР
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте