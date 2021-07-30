Бывшая американская разведчица рассказала о превращении США в СССР

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США превращаются в тоталитарную страну и начинают напоминать СССР. Об этом рассказала в пятницу, 30 июля, бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер.

Коффлер считает, что в США появилась «правильная» позиция, которая является мнением правящего класса. Американцев, взгляды которых не совпадают с мнением властей, начинают увольнять с работы по идеологическим причинам.

— Я родилась и выросла в тоталитарном государстве и знаю не понаслышке, как правительство шпионит за обычными гражданами. Недавние разоблачения о слежке со стороны АНБ вернули меня на 30 лет назад в страну моего рождения, которой больше нет — Союз Советских Социалистических Республик, — отметила женщина.

Она добавила, что американцам не стоит верить правительству, когда оно начинает обещать гражданам бесплатную медицину и образование. Коффлер уточнила, что в СССР обычное население не могло получить материальные блага, а элита жила в роскоши.

— Помните дефицит элементарных вещей в начале пандемии — масок, дезинфекции для рук, бумажных салфеток? Помните, как тяжело было их достать? А теперь представьте себе Америку будущего, где туалетная бумага достается элитам, — заявила Коффлер.

По ее словам, слежка за американцами и «эра тотального контроля» могут привести к возникновению «СССР 2.0». Чтобы этого не случилось, американцы должны начать незамедлительно действовать, приводит Fox News мнение Коффлер.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в США столкнулись с типичными проблемами империй, с которыми страна может уже не справиться, как это произошло с СССР. Путин пояснил, что империи часто думают, что могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, что мощь страны позволит разрешить все проблемы. Однако, по словам главы государства, число проблем растет, и наступает момент, когда справиться с ними невозможно.

Позднее Путин призвал США научиться уважать интересы России. Он отметил, что не Москва ответственна за то, в каком состоянии находятся отношения между Россией и США.