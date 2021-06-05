Владимир Путин: США твердым шагом идут по пути Советского Союза

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин считает, что Соединенные Штаты Америки столкнулись с типичными проблемами империй, с которыми страна может уже не справиться, как это произошло с СССР. Об этом президент заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу, 5 июня.

По словам российского лидера, Москва слышит угрозы из Конгресса, которые возникают во время внутриполитических процессов США.

— Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь экономическая США, военная мощь, политическая такова, что это нестрашно, что это мы переживем, они думают, — уточнил Владимир Путин.

Он пояснил, что империи часто думают, что могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, что мощь страны позволит разрешить все проблемы. Однако, по словам главы государства, число проблем растет, и наступает момент, когда справиться с ними невозможно, сообщает ТАСС.

— И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза, — подчеркнул президент России.

Ранее Владимир Путин призвал США научиться уважать интересы России.

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