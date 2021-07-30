Правительство РФ может ввести временный запрет на экспорт бензина

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Правительство планирует ввести временные ограничения на вывоз бензина из России для стабилизации ситуации на внутреннем рынке страны. Об этом в пятницу, 30 июля, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Так, Минэнерго может представить соответствующее предложение по ограничению экспорта в ближайшее время.

— В принципе, этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок, — отметил Новак.

Он уточнил, что в настоящее время уровень цен на биржевых торгах сохраняется. Новак подчеркнул, что волатильная ситуация в России достаточная, поэтому специалистам нужно заняться стабилизацией рынка, пишет ТАСС.

Известно, что Минэнерго уже обратилось в кабмин с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина.

С января текущего года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило подъема цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.

При этом 18 июля президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил, что в стране были созданы условия для увеличения оптовых цен на бензин. С одной стороны, существует благоприятная внешняя конъюнктура, которая представляет собой высокий уровень роста стоимости нефти, так как восстанавливается спрос.