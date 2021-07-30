Почти 150 тысяч москвичей протестировали систему онлайн-голосования

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Завершена проверка системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящих. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в пятницу, 30 июля.

— Онлайн-голосование завершено! Скоро узнаем результаты. Всего за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеня, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Пользователи в ходе теста отвечали на два вопроса. Первый из них звучал так: «По вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19 (при условии, что у сотрудников нет медотвода)?». На этот вопрос каждому участнику голосования предоставлено на выбор 11 вариантов ответа.

Во втором вопросе — «Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали для отрасли транспорта?» — москвичам предоставлялось только два варианта ответа: «Личный транспорт» и «Общественный».

Проверка системы онлайн-голосования началась в Москве 29 июля в 08:00.