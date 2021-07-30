Трое кубинцев попытались уплыть на матрасах из России в Эстонию

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

Пограничники задержали троих граждан Кубы, которые хотели пересечь границу России и Эстонии. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области в пятницу, 30 июля.

— В относительной близости от государственной границы Российской Федерации сотрудниками Пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики, — говорится в сообщении.

Нарушители границы планировали переплыть реку Нарву с помощью надувных матрасов, уточнили в ФСБ. При них сотрудники нашли личные вещи, документы и личные вещи.

По словам задержанных, они собирались добраться до Испании, так как там живет дочь одного из них. Кубинцев разместили в Центре временного содержания иностранцев, их выдворят из России после привлечения к административной ответственности, отмечает РИА Новости.

В середине апреля сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался организовать незаконный въезд иностранных граждан в Россию. Он обещал гражданам из стран СНГ за деньги обеспечить въезд на территорию России.

Для осуществления задуманного злоумышленник хотел дать взятку сотруднику пограничного контроля. Правоохранители заблаговременно узнали о готовящемся преступлении и взяли мужчину с поличным во время передачи денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу».