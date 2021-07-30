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Минобрнауки объяснило процедуру включения киберспорта в программу вузов

Иван Юминов

Общество
Минобрнауки объяснило процедуру включения киберспорта в программу вузов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вузы самостоятельно примут решение о включении киберспорта в свои образовательные программы. Об этом сообщили в Минобрнауки в пятницу, 30 июля.

— ФГОС ВО (Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования — прим. «ВМ») в том числе предусматривают цифровые компетенции. Конкретные дисциплины (модули), в рамках которых формируются указанные компетенции, вуз определяет самостоятельно, — рассказали в ведомстве.

Это дает университетам свободу в определении содержания образования и включении в программы киберспортивных дисциплин, пояснили в Минобрнауки.

Министерство актуализировало образовательные стандарты, что позволит вузам разрабатывать более гибкие образовательные программы и оперативно отвечать на запросы рынка труда к квалификации работников, приводит сообщение ведомства РИА Новости.

29 июля СМИ сообщали, что правительство собирается к концу 2022 года запустить в ряде вузов программы в области киберспорта.

В конце июля ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что конкурс среди поступающих в вуз составил в этом году более девяти человек на место. Популярностью, по его словам, пользуются экономический, юридический и биологический факультеты.

Всего на бюджетной и коммерческой основе в этом году в МГУ зачислят 11–12 тысяч абитуриентов, уточнил Садовничий.

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