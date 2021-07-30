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Подруга Олега Яковлева выставила на продажу его квартиру в Черногории

Анастасия Колоскова

Общество
Подруга Олега Яковлева выставила на продажу его квартиру в Черногории
Фото: Страница Олега Яковлева в Facebook

Подруга солиста «Иванушек International» Олега Яковлева, ушедшего из жизни четыре года назад, Александра Куцевол не получила от него наследство, однако продает квартиру певца в Черногории. Об этом сообщила телеведущая Анна Калашникова.

По словам Анны, отдыхая в Черногории, она увидела, что на квартире певца висит объявление о продаже.

— Я не знаю, действительно ли это тот объект, но адрес и метраж совпадают. Насколько я знаю, сейчас эта квартира находится в собственности у Куцевол. Она оформила ее на основании одной из справок о браке. Родственники еще не успели оспорить эти документы за границей, слишком были заняты российскими судами, — приводит слова Калашниковой издание «Собеседник».

Куцевол, несмотря на все попытки, не смогла доказать российскому суду, что состояла с Яковлевым в официальном браке. Также ей не удалось оспорить оформленное певцом завещание на его друга по университету Романа Радова. Журналистка была вынуждена уехать из 100-метровой квартиры музыканта в столице, однако девушка увезла из нее дорогостоящие предметы интерьера и антиквариат.

Представители Куцевол сообщали, что девушка планирует выставить мебель в музее имени музыканта, который собирается создать. Однако, по мнению Калашниковой, для сохранения памяти о Яковлеве подошла бы квартира в Черногории, которую та решила продать.

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