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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора

Анастасия Волоснова

В мире
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Землетрясение произошло на границе Перу и Эквадора, его магнитуда составила 6,2. Об этом сообщил в пятницу, 30 июля, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмологи зафиксировали эпицентр землетрясения на расстоянии 32 километров от города Пьюра в Перу. По предварительным данным, очаг подземных толчков залегал на глубине 49 километров, говорится в сообщении центра.

Угрозу цунами объявили 29 июля в районе к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске из-за увеличения магнитуды землетрясения. Магнитуда землетрясения была увеличена до 8,2.

Позднее угрозу цунами после землетрясения у берегов Аляски сняли в некоторых районах штата. Так, предупреждение перестало действовать на территории Гуама, Гавайев и Северных Марианских островов.

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