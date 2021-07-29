Угрозу цунами объявили на Аляске из-за сильного землетрясения

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Угрозу цунами объявили в районе поселения Чигник на Аляске из-за увеличения магнитуды землетрясения. Об этом сообщает в четверг, 29 июля, американский центр по предупреждению о цунами (NWS) на своей странице в Twitter.

Магнитуда землетрясения 28 июля была увеличена до 8,1. В частности, стихия может вызвать цунами к юго-востоку от поселения Чигник.

До этого магнитуда землетрясения составляла 7,3, сообщала геологическая служба США (USGS).

В начале июля землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Калифорнии. Эпицентр толчков пришелся на местность рядом с городом Уолкер, очаг землетрясения залегал на глубине примерно десяти километров.

В конце июня три землетрясения произошли у берегов Камчатки в течение шести часов. Подземные колебания разной силы произошли в районе Кроноцкого залива.

Первый толчок магнитудой 3,6 был зафиксирован 23 июня в 19:58 по московскому времени, второй магнитудой 4,6 — менее чем через два часа того же дня. 24 июня в 01:03 по Москве был зарегистрирован еще один подземный толчок магнитудой 4,0 в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского.