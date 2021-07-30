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Хуснуллин назвал сроки получения результатов качества воды под Азовским морем

Иван Юминов

Общество
Хуснуллин назвал сроки получения результатов качества воды под Азовским морем
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Результаты изучения качества воды под Азовским морем из первой пробы получат к середине августа. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в пятницу, 30 июля.

— По качеству воды под Азовским морем информацию получим через две недели, по объему запасов получим к 1 октября, будем иметь данные, — рассказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

30 июля Хуснуллин также сообщил о добыче первой партии воды из скважин под Азовским морем на глубине 100 метров. Он уточнил, что качество воды проверят в Москве.

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Киевом в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма. Москва пытается решить проблему за счет бурения артезианских скважин и прямых поставок воды из остальных регионов России.

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов заметил, что Киев пытается наказать жителей Крыма водной блокадой. По его словам, подобные действия приводят к росту напряженности, а также могут стать причиной гуманитарной катастрофы.

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