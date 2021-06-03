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Хуснуллин заявил, что вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен
Фото: Правительство РФ

Хуснуллин заявил, что вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен

Полина Долганова

Внешняя политика

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что вопрос с водой в Крыму принципиально решен. Об этом зампред сообщил в четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в настоящее время вода подается без ограничений, пишет РИА Новости.

Напомним, 22 мая Киев объявил, что сможет восстановить поставки воды из Днепра только после его «демилитаризации и деоккупации».

Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов заметил, что Киев пытается наказать жителей Крыма водной блокадой. По словам Тимохова, подобные действия приводят к росту напряженности, а также могут стать причиной гуманитарной катастрофы.

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