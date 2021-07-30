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Движение транспорта временно ограничат на участке Головинского шоссе с 2 августа

Иван Юминов

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Движение транспорта временно ограничат на участке Головинского шоссе с 2 августа
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Адмирала Макарова, 45 Карта всех событий

Для проведения инженерных работ на участке Головинского шоссе временно ограничат движение с 2 августа. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 июля.

— С 2 по 31 августа для автомобилистов будет недоступна одна полоса на участке Головинского шоссе. Там пройдут инженерные работы, — рассказали в ведомстве.

Рабочие займут полосу около дома 45 на улице Адмирала Макарова, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта временно ограничат на участке Головинского шоссе с 2 августаФото: Telegram / DtOperativno

В некоторых районах столицы ограничат движение из-за строительства БКЛ и дорожных работ. Ограничения будут временными и коснутся районов Сокольники, Строгино, Красносельский, Лефортово и Раменки.

С 28 июля по 30 сентября в Попове проезде ограничат движение на участке возле владения 1 на Русаковской набережной. Число полос для проезда сохранится, ликвидируются парковочные места.

На участке Таллинской улицы от дома № 2 до дома № 22 на улице Маршала Котукова ограничат движение в ночные часы с 31 июля по 15 октября. Перекроют одну полосу из-за дорожных работ.

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