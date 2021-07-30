Блинкен заявил, что США нацелены на стабильные отношения с Москвой

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США нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, несмотря на ограничение работы американских дипломатических миссий. Об этом в пятницу, 30 июля, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, в США сожалеют «о действиях правительства России», из-за которых американцам пришлось сократить предоставляемые услуги. Он добавил, что из-за введенных Москвой ограничений будут уволены 182 сотрудника на дипломатических объектах в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.

— Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями, — приводит РИА Новости слова Блинкена.

Американский посол в России Джон Салливан сообщил, что после 1 августа посольство не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме из-за того, что Москва внесла Вашингтон в список недружественных стран. Это лишило США возможности нанимать на работу в дипломатические миссии граждан России и других стран.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение посольства США сократить консульские услуги. Посольство США не первый год уничтожает консульскую службу в России, сокращая штат и объявляя о закрытии генеральных консульств, добавила Захарова.