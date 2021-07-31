В Минтрансе заявили, что беспилотные машины снизят число погибших в ДТП

Фото: Пресс-служба ГИБДД

Запуск беспилотных машин на российские дороги уменьшит число погибших в ДТП на 8 процентов к 2030 году. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов.

— Использование, в частности, автономных грузовиков на 15 процентов снизит себестоимость и на 25 процентов повысит скорость перевозки грузов. Соответствующие эффекты рассчитаны Минтрансом и заложены в разработанную стратегию цифровой трансформации. Мы совместно с бизнес-сообществом, грузоперевозчиками и разработчиками приступили к реализации нашего проекта «Беспилотные логистические коридоры»,— рассказал он.

Также чиновник отметил, что в настоящее время почти каждый день проводятся обсуждения данного проекта на площадке ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). В течение месяца будет готова совместная дорожная карта, чтобы обеспечить проведение экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» в 2022 году.

В ЦТЛ добавили, что реализация проекта «Беспилотные логистические коридоры» сделает М-11 первой в мире трассой, проезд по которой будет возможен как для беспилотных бескабинных грузовых автомобилей, так и для доработанных автономных серийных моделей.

Такой подход позволит к 2030 году в десять раз увеличить транзитный поток по России, считают в ассоциации, передает РИА Новости.

Первый беспилотный автомобиль начал работать в столичной ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова. Машина используется для доставки анализов пациентов между корпусами.