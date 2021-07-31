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Ученые спрогнозировали появление варианта COVID-19 со смертностью 35 процентов

София Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые спрогнозировали появление варианта COVID-19 со смертностью 35 процентов
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Эксперты из Великобритании оценили шанс появления штамма коронавирусной инфекции, способного убивать примерно 35 процентов заболевших, сообщается в материалах, которые были опубликованы правительственной группой советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Ученые спрогнозировали нескольких сценариев развития ситуации с коронавирусной инфекцией. В одном из них предполагается возможность появления штамма COVID-19 с наиболее высоким числом случаев тяжелого течения болезни среди людей и наибольшим количеством смертности.

— Вариант, который вызывает тяжелое заболевание у большей доли населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10 процентов) или MERS-CoV (смертность около 35 процентов), — заявлено в документе SAGE.

Ученые полагают, что такой вариант «реально возможен» и заявляют, что избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин, минимизацией ввоза новых штаммов из зарубежных стран и рядом других мер.

Также эксперты считают вероятным сценарий появления штаммов, устойчивых к вакцинам против коронавирусной инфекции. К этому, по словам экспертов, может привести активная вакцинация граждан, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы SAGE.

Эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал «Вечерней Москве», когда закончится пандемия коронавируса. По его словам, пандемия COVID-19 закончится, как только 95 процентов населения планеты будет привито от заболевания.

Также эпидемиолог напомнил, что появление каждой новой вакцины является «научным прорывом». Прививка остается «единственным и самым действенным» способом профилактики инфекционных болезней, добавил он.

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