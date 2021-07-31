Виртуальная прогулка по Дому Наркомфина появилась на портале «Узнай Москву»

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Виртуальный тур по Дому Наркомфина стал доступен на портале «Узнай Москву». Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия в субботу, 31 июля.

— Пользователи могут увидеть интерьеры и планировку необычного здания. На фотопанорамах есть северный и южный входы, общественная гостиная, коммунальный и жилой блоки. В программу экскурсии включены крыши с террасами и солярием, некоторые квартиры-ячейки типа F и K, — пояснил глава ведомства Алексей Емельянов.

Он также рассказал об интерьере дома и 15 фотопанорамах, на которых можно увидеть, как выглядит Дом Наркомфина после реставрации.

Пользователи смогут изучить элементы помещения дома, где раньше находились столовая, спортзал и детский сад.

Помимо виртуального тура по памятнику конструктивизма, посетителям будет доступна и видеоэкскурсия с главным архитектором проекта реставрации, Алексеем Гинзбургом. Он подробно расскажет, как реставрировали уникальное здание и восстанавливали оригинальные детали интерьера, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

5 июля на портале «Узнай Москву» появилась видеоэкскурсия с краеведом Филиппом Смирновым.

«Узнай Москву» — это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный городской гид содержит фотографии и описания более двух тысяч зданий, 665 памятников, 333 музеев. На портале есть 84 квеста и более 160 тематических маршрутов по разным районам города.