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Пульмонолог объяснил, какое коварство таят в себе электронные сигареты

Елена Фролова

Общество
Пульмонолог объяснил, какое коварство таят в себе электронные сигареты
Фото: Pixabay

Большую популярность в обществе набирают электронные сигареты. Во многих семьях достаточно распространенным становится и курение среди подростков.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали людей во всем мире усилить меры по ограничению распространения электронных сигарет. В заявлении организации сообщается, что данная продукция рекламируется детям и подросткам.

Как объяснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, электронные сигареты несут не меньше вреда, чем обычные.

— Их коварность заключается в том, что люди думают, что они безвредны, если сравнивать с обычной сигаретой. Однако и в них содержится много канцерогенов, которые влияют на образование онкологии, — подчеркнул доктор.

По его словам, еще электронные сигареты достаточно токсичны, что приводит к повреждению легочной ткани, отмечает ФАН. Кроме того, в организм из-за них могут попадать большие дозы никотина, что нанесет большой вред желудочно-кишечному тракту.

27 июля стало известно, что Минздрав разработает новые меры по борьбе с курением в России, в том числе ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ.

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