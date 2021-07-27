Минздрав разработает новые меры по борьбе с курением в России

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Минздрав планирует проработать ряд новых мер по борьбе с курением, в том числе ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай во вторник, 27 июля.

— Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры, — рассказал министр.

В число мер вошло производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75 процентов площади которых должны будут занимать рисунки или изображения о вреде курения.

Также министерство планирует запретить использование красителей, ароматизаторов и добавок, которые усиливают зависимость во всех изделиях с никотином. Кроме того, Минздрав проработает запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, отметил Салагай в своем Telegram-канале.

В начале мая сообщалось, что в России проработают вопросы о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.

Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и внедрение программ по укреплению здоровья жителей России вошли в план антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года.

Целью концепции противодействию табака в России является сокращение доли курящих граждан, а также максимальное снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с употреблением табачной продукции.