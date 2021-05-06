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Использование жидкостей для электронных сигарет могут запретить в России
Фото: pixabay.com/ArtTower

Использование жидкостей для электронных сигарет могут запретить в России

Полина Долганова

Внутренняя политика

Власти России проработают вопросы о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.

Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и внедрение программ по укреплению здоровья жителей России вошли в план антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года.

В соответствующем документе, утвержденном премьер-министром России Михаилом Мишустиным говорится, что упаковки сигарет могут стать обезличенными. Также планируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ.

Всего в плане предусмотрено более 20 мероприятий, нацеленных на профилактику курения.

Целью концепции противодействию табака в России является сокращение доли курящих граждан, а также максимальное снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с употреблением табачной продукции, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее сообщалось, в некоторых регионах России на период майских праздников был введен сухой закон. Эксперты рассказали «Вечерней Москве» о плюсах и минусах такого решения.

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