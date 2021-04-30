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Опрос показал, как изменились траты москвичей
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Опрос показал, как изменились траты москвичей

Татьяна Плотникова

Общество

Расходы москвичей на вредные привычки (спиртные напитки и табачные изделия) за время пандемии коронавирусной инфекции сократились. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BCG и холдинга «Ромир».

Аналитики отмечают, что потребительский спрос в Москве находится на пороге серьезного оживления. «Проигравшими категориями» оказались алкоголь и табак — авторы исследования связывают это в целом с более аккуратным отношением к своему здоровью.

Еще одной интересной тенденцией аналитики назвали то, что москвичи в целом сейчас стали менее склонны рассматривать возможность покупки нового жилья, но планируют вложиться в ремонт (21 процент опрошенных).

По сравнению с началом пандемии москвичи чаще высказывают намерение покупать как продукты питания, так и товары длительного пользования. При этом жители столицы планируют увеличить расходы на стриминговые платформы и доставку еды вместо кинотеатров и ресторанов.

Наряду с этим участники исследования рассказали, что намерены сокращать расходы на путешествия (25 процентов), концерты и спа-салоны (26 процентов). Меньше тратить в гипермаркетах, магазинах в торговых центрах и монобрендовых точках собираются 19, 39 и 44 респондентов соответственно.

Главной причиной принятия такого решения опрошенные называют стремление избегать скопления людей в общественных местах (47 процентов).

Также москвичи меньше остальных россиян нацелены увеличивать затраты на междугородние поездки и гостиницы, при этом уровень доверия к общественному транспорту и такси в столице резко растет: прирост позитивных оценок составил 34 процента для общественного транспорта, 22 процента для такси и 11 процентов для каршеринга, сообщает ТАСС.

Ранее онколог рассказал, какие привычки могут провоцировать рак.

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