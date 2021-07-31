Эксперт раскрыл доходы популярных интернет-профессий, не требующих высшего образования

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Множество россиян сейчас проходят курсы в Сети и обучаются на сторисмейкеров, таргетологов, копирайтеров, визуальщиков и продюсеров. Этим профессиям можно легко обучиться, и они не требуют наличия высшего образования. Это создает значительную конкуренцию на рынке трудоустройства. Сколько зарабатывают такие сотрудники, «Вечерней Москве» рассказал HR-специалист Гарри Мурадян.

— Все, что касается таргетологов, сторисмейкеров, — они получают немного, но это профессии, которые доступны каждому. Купил курс — и ты уже через месяц таргетолог. Они зарабатывают примерно 50 тысяч рублей. Сторисмейкер имеет 15–20 тысяч с клиента. Один человек может максимум вести порядка четырех клиентов. Есть еще визуальщики, которые тоже получают около 15 тысяч рублей с проекта. Копирайтеры, получающие 300 рублей за один пост. Кураторы для онлайн-школ зарабатывают порядка 15 тысяч за курирование 50 учеников, — сказал специалист.

По словам Мурадяна, самая доходная профессия в этой индустрии — продюсер блогера. Как уточнил HR-специалист, это тоже некий управленец, помогающий человеку монетизировать свой блог. Такие продюсеры получают от 40 до 60 процентов от суммы всех продаж за рекламу блогера, добавил собеседник «ВМ».

Как отметил HR-специалист, все эти профессии имеют «легкую точку входа», они доступны для людей разного возраста по всей России. Правда, по словам Мурадяна, в этой доступности есть и минусы. Из-за большого числа таких «специалистов» сложно найти действительно компетентного человека, который сможет качественно и в срок выполнить необходимую работу.