Четверо взрослых и ребенок пострадали в аварии на Варшавском шоссе

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Россия, Варшавское шоссе Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе деревни Кресты.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

30 июля на юго-западе Москвы также столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел рядом с домом 18 на проспекте Вернадского. Движение было затруднено на 1,1 километра.