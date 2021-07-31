Четверо взрослых и ребенок пострадали в аварии на Варшавском шоссе
Россия, Варшавское шоссеКарта всех событий
Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Авария произошла в районе деревни Кресты.
В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок.
30 июля на юго-западе Москвы также столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел рядом с домом 18 на проспекте Вернадского. Движение было затруднено на 1,1 километра.
Читайте также: