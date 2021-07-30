Три автомобиля столкнулись на проспекте Вернадского в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Вернадского, 18 Карта всех событий

На юго-западе столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел рядом с домом 18 на проспекте Вернадского.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Заняты левый и средний ряды. Движение затруднено на 1,1 километра, — говорится в сообщении.

Утром 30 июля произошло еще одно ДТП на Пятницком шоссе. Автобус частного перевозчика ООО «Красногорск-Авто», следовавший по 829к маршруту, столкнулся с автобусом Мосгортранса, следовавшим по маршруту № 267.

В результате аварии пострадали два человека. Позже в Сети появились кадры с места происшествия.