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Три автомобиля столкнулись на проспекте Вернадского в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Три автомобиля столкнулись на проспекте Вернадского в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Вернадского, 18 Карта всех событий

На юго-западе столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел рядом с домом 18 на проспекте Вернадского.

Три автомобиля столкнулись на проспекте Вернадского в МосквеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Заняты левый и средний ряды. Движение затруднено на 1,1 километра, — говорится в сообщении.

Утром 30 июля произошло еще одно ДТП на Пятницком шоссе. Автобус частного перевозчика ООО «Красногорск-Авто», следовавший по 829к маршруту, столкнулся с автобусом Мосгортранса, следовавшим по маршруту № 267.

В результате аварии пострадали два человека. Позже в Сети появились кадры с места происшествия.

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