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Два человека пострадали при столкновении двух автобусов на Пятницком шоссе

Илья Ашуров

Происшествия
Два человека пострадали при столкновении двух автобусов на Пятницком шоссе
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Юрлово, Пятницкое шоссеКарта всех событий

На северо-западе столице произошло ДТП автобуса частного перевозчика ООО «Красногорск-Авто», следовавшего по 829к маршруту, с автобусом Мосгортранса, следовавшим по маршруту № 267. В результате аварии пострадали два человека. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Два автобуса столкнулись рядом с домом 28 на Пятницком шоссе около 10 утра.

— По предварительным данным, в аварии пострадали два человека, — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.

Позже в пресс-службе столичного дептранса сообщили, что автобус частного перевозчика въехал в стоящий в автобус Мосгортранса, который ожидал разрешающего сигнала светофора.

— Двое пострадавших с легкими травмами в автобусе частного перевозчика. Им оказывается медицинская помощь, — заключили в дептрансе.

Резонансное ДТП с участием автобуса произошло в среду, 28 июля. Несовершеннолетний юноша управлял автомобилем марки «Мерседес» и столкнулся с автобусом на проспекте Генерала Алексеева.

Позже его отца подростка привлекли к административной ответственности.

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