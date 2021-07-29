Отца подростка, устроившего ДТП в Зеленограде, привлекли к административной ответственности

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева Карта всех событий

Отца подростка, который врезался на Mercedes в автобус в Зеленограде, привлекли к административной ответственности. Об этом в четверг, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

По словам собеседника «ВМ», отец 16-летнего подростка будет привлечен по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В Зеленограде подросток на мерседес подрезал рейсовый автобус

В аварии пострадала пассажирка автобуса. 69-летнюю женщину доставили в больницу с переломами и ушибами.

В среду, 29 июля, автобус и легковушка столкнулись на Большой Академической улице в Москве. В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.

В свою очередь в пресс-службе ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу отметили, что в отношении 46-летнего отца подростка заведено административное дело по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».

В среду, 28 июля, на проспекте Генерала Алексеева в Зеленограде «Мерседес» подрезал рейсовый автобус. За рулем автомобиля был несовершеннолетний парень без водительского удостоверения. Юноша взял машину отца без спроса.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как юноша пытается обогнать автобус, но не успевает и врезается в борт общественного транспорта. Толчок был такой силы, что пожилая москвичка ударилась лицом о поручень.