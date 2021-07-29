Автобус и легковушка столкнулись на Большой Академической улице в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Академическая улица Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом в четверг, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Большой Академической улице.

— Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, — сказал собеседник «ВМ».

В Сети появилось видео с места происшествия. На нем видны повреждения обоих транспортных средств. У автобуса повреждена передняя часть прямо под ветровым стеклом, у легковушки — капот и правое крыло со стороны водителя.

Видео: РЕН ТВ

28 июля в Зеленограде «Мерседес» подрезал рейсовый автобус. Инцидент произошел на Центральном проспекте. На место ДТП выезжал заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Дмитрий Панов.

За рулем автомобиля был несовершеннолетний парень без водительского удостоверения. Юноша взял машину отца без спроса.

В аварии пострадала пассажир автобуса: женщина находится в больнице с переломами и ушибами.

По данному факту Прокуратура Москвы проводит проверку.