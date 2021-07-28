Взял авто без спроса: появились подробности ДТП с участием подростка, который врезался в автобус

Фото: Прокуратура Москвы

Центральном проспекте в Зеленограде Карта всех событий

В Зеленограде «Мерседес» подрезал рейсовый автобус. За рулем автомобиля был несовершеннолетний парень без водительского удостоверения. Юноша взял машину отца без спроса. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказала начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения Людмила Нефедова.

В аварии пострадала пассажир автобуса: женщина находится в больнице с переломами и ушибами.

— Обстоятельства ДТП будет изучать прокуратура, — заключила Нефедова.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как юноша пытается обогнать автобус, но не успевает и врезается в борт общественного транспорта. Толчок был такой силы, что пожилая москвичка ударилась лицом о поручень.

Видео: пресс-служба Прокуратуры Москвы и Дептранс Москвы

Инцидент произошел на Центральном проспекте в Зеленограде. На место ДТП выезжал заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Дмитрий Панов.

До этого появились подробности аварии с автобусом, которая произошла возле здания МГУ во вторник, 27 июля. Водителю стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения у здания МГУ.

26 июля столичное ГИБДД сообщило, что на прошедшей неделе в Москве был зарегистрирован 171 случай ДТП. Самый частый вид дорожных аварий — столкновение транспортных средств. На прошлой неделе зафиксировали 86 таких происшествий.