Появились подробности аварии с автобусом возле здания МГУ
Пострадавших в ДТП с автобусом возле здания МГУ госпитализировали с травмами живота, головы и переломами. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 июля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
ДТП с участием автобуса произошло во вторник, 27 июля. Водителю стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения у здания МГУ. В столичной ГИБДД сообщали, что водитель находится в тяжелом состоянии.
Его госпитализировали с тупыми травмами живота и грудной клетки, а также с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме водителя, пострадали еще четыре пассажира автобуса.
Известно, что водителю 55 лет, он работает с 1984 года. В день аварии мужчина прошел медосмотр и был за рулем лишь два часа.
Пенсионерку госпитализировали с сотрясением мозга и переломами кости и правой голени, женщину 1973 года рождения также отвезли в больницу с травмой головы.
Еще одна пассажирка получила ушибы правой и левой голени, а другая — рваную рану губы.
Автобус выпустили в 2021 году, перед этим он прошел технический контроль, рассказывали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.