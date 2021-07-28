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Появились подробности аварии с автобусом возле здания МГУ

Анастасия Волоснова

Происшествия
Появились подробности аварии с автобусом возле здания МГУ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1 Карта всех событий

Пострадавших в ДТП с автобусом возле здания МГУ госпитализировали с травмами живота, головы и переломами. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 июля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

ДТП с участием автобуса произошло во вторник, 27 июля. Водителю стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения у здания МГУ. В столичной ГИБДД сообщали, что водитель находится в тяжелом состоянии.

Его госпитализировали с тупыми травмами живота и грудной клетки, а также с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме водителя, пострадали еще четыре пассажира автобуса.

Известно, что водителю 55 лет, он работает с 1984 года. В день аварии мужчина прошел медосмотр и был за рулем лишь два часа.

Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва

Пенсионерку госпитализировали с сотрясением мозга и переломами кости и правой голени, женщину 1973 года рождения также отвезли в больницу с травмой головы.

Еще одна пассажирка получила ушибы правой и левой голени, а другая — рваную рану губы.

Автобус выпустили в 2021 году, перед этим он прошел технический контроль, рассказывали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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